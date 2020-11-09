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ОАЭ разрешили алкоголь и сожительство пар без брака

Источник:
РИА Новости
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Объединенные Арабские Эмираты пошли на существенную либерализацию порядков в стране туристов и западных инвесторов — отменены наказания за употребление алкоголя, попытку самоубийства и сожительство пар без брака.

Президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян утвердил внесение поправок в некоторые положения законов о личном статусе и гражданских отношениях и Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, сообщает РИА Новости со ссылкой на эмиратское агентство WAM.

После утверждения поправок употребление алкоголя больше не является уголовным преступлением в ОАЭ. Теперь гражданам старше 21 года разрешено употреблять алкоголь в частном порядке или в определенных общественных местах.

Ранее употребление и приобретение алкоголя в ОАЭ было разрешено только туристам и иностранным гражданам, если они находятся в возрасте от 21 года и не являются мусульманами.

Утвержденные поправки также отменяют привлечение к уголовной ответственности за попытку самоубийства и разрешают совместное проживание не состоящих в браке пар. Также издание обращает внимание на то, что в ОАЭ будут ужесточены наказания за домогательства к женщинам.

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