Власти РФ изменили правила переселения из аварийных домов вдоль БАМа

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес изменения в программу по переселению их ветхого и аварийного жилья вдоль БАМа. В документе обозначили количество квадратных метров, на которые может претендовать человек, а также изменили стоимость «квадрата», сообщило правительство РФ.

Проблема расселения ветхого жилья в поселках на территориях, прилегающих к железнодорожной магистрали, существует десятки лет. Многие до сих пор проживают в бытовках, бараках, сборно-щитовых и каркасно-насыпных домах. Их в советские годы предоставлялись строителям дороги и их семьям на время работ.

Переселение из ветхого и аварийного жилья вдоль БАМа началось в 2015 году на территориях на территориях Бурятии, Забайкальского края, Амурской и Иркутской областей. Получили новое жилье в этих регионах более 4 тысяч семей. Но по данным Минвостокразвития, более 7 тысяч остались в ветхих домах и барках.

С ноября правила предоставления жилья для переселенцев изменились. Также как и раньше деньги будут направлять из федерального бюджета в регионы на строительство новых домов для переселенцев и на социальные выплаты для покупки нового жилья.

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Но теперь переселенцы смогут приобрести жилье не только в своем населенном пункте, как было ранее, но и на всей территории региона. Также установлен норматив площади жилого помещения: 33 квадратных метра — для одиноко человека, 42 квадратных метра — на семью из двух человек, по 18 — на каждого члена семьи из трех и более человек.

Размер субсидий будет рассчитываться исходя из сметной стоимости объекта, подтвержденной госэкспертизой, а не по средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья в России. Это создаст благоприятные условия для строительства, так как в северных областях стоимость работ существенно выше, чем в целом по стране.