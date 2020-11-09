НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Власти РФ изменили правила переселения из аварийных домов вдоль БАМа

Источник:
Sibnet.ru
173 0
Фото: © Sibnet.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес изменения в программу по переселению их ветхого и аварийного жилья вдоль БАМа. В документе обозначили количество квадратных метров, на которые может претендовать человек, а также изменили стоимость «квадрата», сообщило правительство РФ.

Проблема расселения ветхого жилья в поселках на территориях, прилегающих к железнодорожной магистрали, существует десятки лет. Многие до сих пор проживают в бытовках, бараках, сборно-щитовых и каркасно-насыпных домах. Их в советские годы предоставлялись строителям дороги и их семьям на время работ.

Переселение из ветхого и аварийного жилья вдоль БАМа началось в 2015 году на территориях на территориях Бурятии, Забайкальского края, Амурской и Иркутской областей. Получили новое жилье в этих регионах более 4 тысяч семей. Но по данным Минвостокразвития, более 7 тысяч остались в ветхих домах и барках.

С ноября правила предоставления жилья для переселенцев изменились. Также как и раньше деньги будут направлять из федерального бюджета в регионы на строительство новых домов для переселенцев и на социальные выплаты для покупки нового жилья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПравительство продлит программу льготной ипотеки

Но теперь переселенцы смогут приобрести жилье не только в своем населенном пункте, как было ранее, но и на всей территории региона. Также установлен норматив площади жилого помещения: 33 квадратных метра — для одиноко человека, 42 квадратных метра — на семью из двух человек, по 18 — на каждого члена семьи из трех и более человек.

Размер субсидий будет рассчитываться исходя из сметной стоимости объекта, подтвержденной госэкспертизой, а не по средней рыночной стоимости 1 квадратного метра жилья в России. Это создаст благоприятные условия для строительства, так как в северных областях стоимость работ существенно выше, чем в целом по стране.

Еще по теме
Дешевая ипотека разогнала цены на жилье
Тариф на вывоз мусора подняли в Новосибирской области из-за ФАС
Бизнес выступил против массовой установки умных счетчиков
Набиуллина назвала долю россиян с ипотекой
смотреть все
Экономика #Квадраты
КАРТИНА ДНЯ
•
Эксперты оценили шансы Трампа на пересчет голосов
•
Пандемия отбила склонность брать кредиты без учета рисков
•
Счетная палата России спрогнозировала ускорение роста цен
•
Блогер нашел несколько русских деталей в новой Lada Vesta
Подробности
•
Сексуальный скандал с Дзюбой: оскорбил статус игрока?
•
Транспортный налог: размер, оплата, льготы
•
Выборы по-американски: когда назовут президента США
•
Убьют миллионы ковидных норок: как изменится рынок пушнины
Как это работает
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
•
Всемирный шопинг: что нужно знать про распродажу на AliExpress
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Врач «скорой» в Хакасии в слезах умоляла госпитализировать старушку
Сибирь 09.11.2020 13:48
Ростелеком открыл вакансии для омичей в крупнейшем за Уралом центре
Сибирь 09.11.2020 13:24
Власти РФ изменили правила переселения из аварийных домов вдоль БАМа
Сибирь 09.11.2020 12:33
Пенсионерка упала с 22 этажа в Новосибирске
Сибирь 09.11.2020 12:11
Самое популярное
Приквел «Полицейского с Рублевки» про Яковлева покажут на ТНТ
11416
Участник Евровидения развернул всех мужчин-наставников в шоу «Голос»
9222
Определился победитель президентских выборов в США
6360
Группа Little Big выпустила клип на гимн ненависти к 2020 году
4861
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Эксперты оценили шансы Трампа на пересчет голосов
•
Пандемия отбила склонность брать кредиты без учета рисков
•
Счетная палата России спрогнозировала ускорение роста цен
•
Блогер нашел несколько русских деталей в новой Lada Vesta
Подробности
•
Сексуальный скандал с Дзюбой: оскорбил статус игрока?
•
Транспортный налог: размер, оплата, льготы
•
Выборы по-американски: когда назовут президента США
•
Убьют миллионы ковидных норок: как изменится рынок пушнины
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Трамп заявил о фальсификации результатов выборов
35
Трамп и Байден написали о победе на выборах в США
31
Путин поднял флаг на новом ледоколе «Виктор Черномырдин»
29
Законопроект о неприкосновенности экс-президентов внесли в Госдуму
29
Трамп объявил себя победителем
29