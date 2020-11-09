Пенсионерка упала с 22 этажа в Новосибирске

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Пожилая женщина погибла в Новосибирске, она упала с общего балкона на 22 этаже, сообщило в понедельник СУ СКР по Новосибирской области.
В понедельник в следственные органы поступило сообщение о том, что на козырьке подъезда дома по Вилюйской улице лежит тело 64-летней женщины.
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Выяснилось, что пенсионерка упала с балкона общего пользования, расположенного на 22 этаже жилого дома.
По факту гибели женщины проводится доследственная проверка,
допрашиваются очевидцы произошедшего.