Заболеваемость COVID-19 среди годовалых детей выросла в Забайкалье

Очаги заболеваемости COVID-19 стали реже фиксировать в детских садах и школах Забайкалья. Но медики регистрируют рост заболевания среди детей от года, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Отмечаем снижение заболеваемости среди детей от 7 до 17 лет. Продление каникул имеет свой эффект. Остается рост заболеваемости среди детей от года до двух лет. Количество очагов в детских садах снижается», — отметил замглавы регионального Роспотребнадзора Евгений Гредюшко в понедельник на совещании в правительстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Чего ждать после коронавируса у детей

В октябре решением губернатора Забайкальского края Александра Осипова в школах вдвое увеличили срок каникул, они длились с 28 октября по 8 ноября. А с 9 ноября по 15 ноября дополнительно на неделю на каникулы отправлены учащиеся 1-5 классов, для 6-11 классов установлен дистанционный режим обучения.

С 16 по 22 ноября введен дистанционный режим для всех классов. Такой формат распространен на 14 муниципалитетов, где эпидобстановка из-за коронавируса вызывала опасения специалистов.

Руководитель Забайкальского края Александр Осипов поручил внимательно отслеживать изменение ситуации, принимать дополнительные решения в зависимости от эпидобстановки и статистике по заболеваемости детей, а также людей старшего поколения.