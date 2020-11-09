Первый велосипедист проехал 10 регионов по «Золотому кольцу Сибири»

Томич Егор Ковальчук стал первым, кто проехал «Золотое кольцо Сибири», ему понадобилось чуть больше месяца. Для массового туризма маршрут откроется следующей весной.

Ковальчук вернулся в Томске после путешествия, которое заняло у него 33 дня, сообщает Русское географическое общество. Томич преодолел не велосипеде десять регионов Сибири – стартовал в Томске, затем проехал по Новосибирской области, Алтайскому краю, Республике Алтай, Кемеровской области, Хакасии, Красноярскому краю, Туве, Иркутской области, Бурятии и вернулся в Томск.

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«Я считаю, что прошло всё очень удачно. Маршрут был очень концентрированным по природе, культуре, людям. Я старался смотреть на него как турист», – поделился Ковальчук.

На основе собранных томичом материалов планируется создать серию видеороликов о маршруте. Для массового туризма маршрут откроется в мае 2021 года.

«Золотое кольцо Сибири» – обзорный маршрут, который позволяет получить цельное представление о Сибири. Его протяженность – около 10 тысяч километров. Маршрут: Томск, Новосибирск, Белокуриха, Горно-Алтайск, Артыбаш, Кату-Ярык, Акташ, Шерегеш, Новокузнецк, Абакан, Шушенское, Кызыл, Иркутск, Улан-Удэ, Томск.