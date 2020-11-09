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Первый велосипедист проехал 10 регионов по «Золотому кольцу Сибири»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Русское географическое общество

Томич Егор Ковальчук стал первым, кто проехал «Золотое кольцо Сибири», ему понадобилось чуть больше месяца. Для массового туризма маршрут откроется следующей весной.

Ковальчук вернулся в Томске после путешествия, которое заняло у него 33 дня, сообщает Русское географическое общество. Томич преодолел не велосипеде десять регионов Сибири – стартовал в Томске, затем проехал по Новосибирской области, Алтайскому краю, Республике Алтай, Кемеровской области, Хакасии, Красноярскому краю, Туве, Иркутской области, Бурятии и вернулся в Томск.

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«Я считаю, что прошло всё очень удачно. Маршрут был очень концентрированным по природе, культуре, людям. Я старался смотреть на него как турист», – поделился Ковальчук.

На основе собранных томичом материалов планируется создать серию видеороликов о маршруте. Для массового туризма маршрут откроется в мае 2021 года.

«Золотое кольцо Сибири» – обзорный маршрут, который позволяет получить цельное представление о Сибири. Его протяженность – около 10 тысяч километров. Маршрут: Томск, Новосибирск, Белокуриха, Горно-Алтайск, Артыбаш, Кату-Ярык, Акташ, Шерегеш, Новокузнецк, Абакан, Шушенское, Кызыл, Иркутск, Улан-Удэ, Томск.

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