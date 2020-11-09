Чешский студент уехал из Сибири на старых «Жигулях»

Чешский студент «застрял» во время пандемии в Томске, а летом отправился в путешествие по России на «Жигулях». Молодой человек рассказал изданию Idnes, почему изоляция в Сибири стала лучшим временем, и на что способны изобретательные россияне.

Студент из Чехии Якуб Павелек отправился в конце января 2020 году на учебу в Томск. А весной по Европе прокатилась первая волна пандемии. Но это время стало лучшим временем для гражданина Чехии. Во время изоляции в общежитии Томска он нашел друзей и встретил свою любовь — студентку из Италии.

Чтобы скрасить летние месяцы, он купил «Жигули» и отправился с друзьями в путешествие, направляясь в Чехию. Авто приглянулось ему из-за дешевизны — студент приобрел его за 40 тысяч рублей. «Потом пришлось потратить на них еще столько же, чтобы машина справилась с путешествием», — цитирует ИноСМИ Павелека.

Творение отечественного автопрома преподнесло много неприятных сюрпризов иностранным студентам. Павелек отметил «невероятно тяжелый руль», отсутствие гидроусилителя и печку, которую невозможно было отключить даже в 30-градусную жару, а тормоза пришлось «ремонтировать раз сто».

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После тесного знакомства с отечественным авто, Павелек с уважением стал относиться к изобретательности российских автомобилистов. «Русские изобретательны и ездят на всем. Я не раз видел, как там ездят на машинах с выбитыми стеклами, сорванным мостом — в общем, даже на таких, которые годятся только в металлолом», — резюмировал он.

Но расставаться с уже знакомыми старенькими «Жигулями» он не собирается. Они ждут своего часа, чтобы Павелек в следующем году после окончания вуза смог поехать в Италию к своей девушке.