Счетная палата России спрогнозировала ускорение роста цен

Темпы роста цен в России могут увеличиться до конца 2020 года, говорится в докладе Счетной палаты об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов за январь—сентябрь.

В приложении к докладу отмечается, что «на фоне низкой базы 2019 года» годовая инфляция ускорится. «Чтобы остаться в рамках таргетируемого значения — 4%, цены в октябре — декабре должны расти умеренными темпами, не превышающими 0,2-0,3% в месяц», — приводит РБК содержание документа.

По итогам третьего квартала инфляция в годовом выражении превысила прогнозное значение в 3% и составила 3,67%, говорится в докладе.

В конце октября Росстат представил данные опроса об уровне оценки домохозяйствами своего финансового состояния за второй квартал 2020 года. Из него следует, что почти двум третям российских молодых семей — 64% — денег хватает только на еду и одежду, обеспечить товарами длительного пользования они себя не могут. В 2019 году на это жаловалась половина опрошенных.

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По данным Росстата, в третьем квартале реальные располагаемые доходы россиян продолжили падение и снизились на 4,8% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Кроме того, ведомство уточнило оценку этого показателя за второй квартал: он ухудшился с 8 до 8,4%.