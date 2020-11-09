Швырявшая ребенка в Новосибирске медсестра попала под следствие

Уголовное дело возбуждено в отношении медсестры, которая кидала ребенка за волосы на кровать в новосибирской туберкулезной больнице.

Видео, где медсестра хватает ребенка за волосы и бросает на кровать, появилось в соцсетях на прошлой неделе. Автор утверждал, что это происходит в туберкулезной больнице в Мочище. Происшествием заинтересовалось СУ СКР по Новосибирской области.

По итогам проверки было возбуждено дело по статье «Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей работником медицинской организацией, обязанным осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением». Санкции этой статьи предусматривают в качестве наказания до трех лет лишения свободы.

По информации новосибирских СМИ, медсестре 35 лет, она проработала в больнице около 10 лет. На время следствия от работы её отстранили.