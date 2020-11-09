Роспотребнадзор запустил «Дневник здоровья» в соцсети

Роспотербнадзор запустил сервис «Дневник питания» в социальной сети «ВКонтакте». Теперь любой житель России сможет зафиксировать симптомы болезни, проконтролировать количество выпиваемой в день воды и отследить график питания, сообщил пресс-служба ведомства в Бурятии.

Согласно данным Роспотребнадзора, в России у 19% мужчин и 27,6% женщин диагностировано ожирение. Дети также находятся в группе риска — каждый десятый мальчик болен ожирением, среди девочек процент страдающих от лишнего веса чуть ниже 5,6%.

Основная цель дневника — помочь научиться правильно питаться, выпивать нужное количество воды, активнее двигаться, а также фиксировать симптомы ОРВИ и контролировать количество выкуриваемых сигарет. Еще пользователь получит доступ к справочнику Центров здоровья, где можно пройти обследование по ОМС.

Платформа доступна для пользователей ПК во вкладке «Сервисы» и в мобильном приложении VK. Человеку нужно ввести свои данные, а система сама высчитывает необходимые показатели. Например, суточный калораж с указанием необходимых белков, жиров и углеводов. Но необходимо тщательно фиксировать количество съедаемой пищи.