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Сборная России уверенно выиграла Кубок Карьяла

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборная России по хоккею, сформированная из игроков молодежки, обыграла команду Чехии в заключительном туре Кубка Карьяла и стала победителем турнира.

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Хельсинки на «Хартвалл Арене», завершилась со счетом 0:3 в пользу российских хоккеистов. Шайбы забросили Родион Амиров, Егор Чинахов и Егор Афанасьев.

Победа над Чехией позволила сборной России набрать в трех матчах восемь очков и стать победителем Кубка Карьяла 2020.

«Ребята показали себя во всей красе. Штаб хотел, чтобы ребята вернули традиции нашего российского и советского хоккея, показали достойную, атакующую игру, которая дает успех, дает удовлетворение болельщикам, причем не только нашим, но и болельщикам всего мира», — приводит сайт ФХР слова и.о. главного тренера национальной сборной России Игоря Ларионова.

17 декабря стартует второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала. В этот день Россия сыграет со Швецией.

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