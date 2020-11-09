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Вышел тизер полнометражного фильма «Мажор»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Полнометражный фильм «Мажор» продолжит историю третьего сезона сериала. Это подтверждает тизер фильма, опубликованный кинокомпанией Sreda.

В тизере «засветились» Павел Прилучный, исполняющий главную роль, Никита Панфилов, героя которого убили во втором сезоне, Дмитрий Шевченко (Пряников). По сюжету полного метра, Игоря Соколовкого везут в колонию, но Пряников с помощниками помогают ему сбежать, чтобы разобраться с врагами.

Кадры, показанные в тизере «Мажора», напомнили зрителям сюжет «Форсажа». В четвертом фильме «Форсажа» похожим образом помогают сбежать заключенному Доминику Торетто. Также Соколовский, как в американском фильме, «летает» из здания в здание на автомобиле.

По жанру полнометражный «Мажор» — комедийный боевик. Создатели проекта ожидают от зрителей положительных отзывов на фильм.

«Мы довольны тем, что получилось, и считаем, что это точно пойдет на пользу сериальной франшизе. По сути, к фильму можно относиться как к четвертому сезону: с героем будет что-то происходить, а следом выйдет новый сезон сериала. При этом фильм расскажет отдельную законченную историю», — говорил ранее управляющий партнер продюсерской компании «Среда» Иван Самохвалов.

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