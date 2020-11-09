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Новосибирцев предупредили о сильном ветре и похолодании

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сильный ветер ворвался в Новосибирскую область, ГУ МЧС по региону в понедельник предупредило жителей о похолодании и гололеде.

По сообщению МЧС, утром на дорогах возможна гололедица. Днем скорость ветра будет достигать 10-15, местами в порывах – 24 метров в секунду.

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Днем в понедельник в Новосибирской области ожидается похолодание, температура воздуха составит 2-7 градусов выше нуля.

Ранее Западно-Сибирский Гидрометцентр предупреждал, что вторая декада (10-20 ноября) будет наиболее холодным периодом месяца.

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