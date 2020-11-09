Эксперты оценили шансы Трампа на пересчет голосов

Суды и пересчеты могут сильно затянуть официальное подведение итогов президентских выборов в США, но переломить ситуацию в пользу Дональда Трампа они в состоянии, считают эксперты.

Американские СМИ сообщили, что Байден уже набрал необходимые 270 голосов выборщиков и был де-факто избран президентом США. 14 декабря состоится голосование коллегии выборщиков, которое поставит точку в избирательной кампании.

Пересчет голосов в ряде колеблющихся штатов крайне вероятен, сообщила РБК старший научный сотрудник Института США и Канады Александра Филиппенко. Похожая ситуация была в 2000 году, когда разрыв между Джорджем Бушем и Альбертом Гором был незначительным. Пересчеты тогда длились около месяца.

Попытки Трампа оспорить итоги подсчета голосов через суд, вероятнее всего, не увенчаются успехом, поскольку ему будет крайне сложно доказать факт махинаций, сказал ТАСС профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

По его словам, будет иметь значение, если адвокатам Трампа удастся предоставить доказательства массового голосования «мертвых душ» — умерших людей и тех, кто поменял место жительства или просто не участвовал в выборах. Предполагаемые вбросы бюллетеней теперь зафиксировать практически невозможно, уверен политолог.

«Хромая утка»

Шансы Трампа выиграть за счет судов и пересчета голосов невысоки, полагает политолог, американист Малек Дудаков. Трамп сейчас будет придерживаться цели сформировать негативное общественное мнение против Байдена, показать его президентом, который пришел к власти незаконным путем, пояснил эксперт.

При этом официально определение победителя может затянуться. Предварительные данные по штатам, скорее всего, станут известны в пятницу-субботу, потом начнутся пересчеты. Процесс может продлиться неделю, две недели и больше. В случае подачи исков и пересчета голосов победитель не будет объявлен до его окончания.

Американист Сергей Судаков уверен, что оспорить результаты выборов в США практически невозможно. Если Трамп будет настойчиво пытаться это сделать, он станет уже не просто, как говорят в Америке, «хромой уткой», а «хромой уткой на две ноги», подчеркнул эксперт.

Президентские выборы в США состоят из двух этапов. На первом — проходит всенародное голосование. Люди в каждом из штатов голосуют за кандидатов. Кандидат, набравший наибольшее число голосов в штате, формирует команду выборщиков от региона. То есть, победитель получает голоса всех выборщиков штата.

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Второй этап — голосование выборщиков уже непосредственно за кандидатов. В этом году оно пройдет 14 декабря. Число выборщиков от штата пропорционально его населению. Всего их 538. Для победы кандидату нужно набрать 270 и больше голосов. В случае, если голоса между кандидатами распределяться поровну (по 268), победителя определит палата представителей Конгресса США.