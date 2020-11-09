Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 млн

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 50 миллионов, говорится в отчете американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По сведениям университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 50 052 204, умер 1 252 471 человек, выздоровели 32 868 236. Наибольшее количество случаев заражения — 9 879 323 -—выявлено в США. Далее следуют Индия (8 507 754) и Бразилия (5 653 561).

Россия занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом. В стране, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 774 334 случая заражения, выздоровели 1 324 419 человек, умерли 30 537.

По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, скорого завершения пандемии ждать не стоит. «Пока мы не сформируем коллективный иммунитет, то ожидать, что эпидпроцесс закончится, мы с вами пройдем через ноль, в ближайшее время не представляется возможным», — цитирует ТАСС ученого.