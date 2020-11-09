НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 млн

Источник:
ТАСС
117 1

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 50 миллионов, говорится в отчете американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По сведениям университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 50 052 204, умер 1 252 471 человек, выздоровели 32 868 236. Наибольшее количество случаев заражения — 9 879 323 -—выявлено в США. Далее следуют Индия (8 507 754) и Бразилия (5 653 561).

Россия занимает четвертое место по числу зафиксированных случаев инфицирования коронавирусом. В стране, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 774 334 случая заражения, выздоровели 1 324 419 человек, умерли 30 537.

По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, скорого завершения пандемии ждать не стоит. «Пока мы не сформируем коллективный иммунитет, то ожидать, что эпидпроцесс закончится, мы с вами пройдем через ноль, в ближайшее время не представляется возможным», — цитирует ТАСС ученого.

Еще по теме
Минздрав РФ начал проверку в Хакасии после обращения врача к Путину
Роспотребнадзор запустил «Дневник здоровья» в соцсети
Врач перечислил простые способы быстрее заснуть
Вступил в силу обновленный порядок лечения коронавируса на дому
смотреть все
Жизнь #Здоровье #Новости COVID19
КАРТИНА ДНЯ
•
Эксперты оценили шансы Трампа на пересчет голосов
•
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 млн
•
Глава генштаба Британии предупредил о риске мировой войны
•
Власти ужесточат требования к банкам по кредитным каникулам
Подробности
•
Сексуальный скандал с Дзюбой: оскорбил статус игрока?
•
Транспортный налог: размер, оплата, льготы
•
Выборы по-американски: когда назовут президента США
•
Убьют миллионы ковидных норок: как изменится рынок пушнины
Как это работает
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
•
Всемирный шопинг: что нужно знать про распродажу на AliExpress
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Минздрав РФ начал проверку в Хакасии после обращения врача к Путину
Сибирь 09.11.2020 10:18
Швырявшая ребенка в Новосибирске медсестра попала под следствие
Сибирь 09.11.2020 10:09
Роспотребнадзор запустил «Дневник здоровья» в соцсети
Сибирь 09.11.2020 10:07
«Шокирующее» число хищных птиц погибло на ЛЭП в Хакасии
Сибирь 09.11.2020 09:40
Самое популярное
Приквел «Полицейского с Рублевки» про Яковлева покажут на ТНТ
9848
Участник Евровидения развернул всех мужчин-наставников в шоу «Голос»
8933
Определился победитель президентских выборов в США
6272
Группа Little Big выпустила клип на гимн ненависти к 2020 году
4809
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Эксперты оценили шансы Трампа на пересчет голосов
•
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 50 млн
•
Глава генштаба Британии предупредил о риске мировой войны
•
Власти ужесточат требования к банкам по кредитным каникулам
Как это работает
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
•
Всемирный шопинг: что нужно знать про распродажу на AliExpress
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Трамп заявил о фальсификации результатов выборов
35
Трамп и Байден написали о победе на выборах в США
31
Путин поднял флаг на новом ледоколе «Виктор Черномырдин»
29
Законопроект о неприкосновенности экс-президентов внесли в Госдуму
29
Трамп объявил себя победителем
29