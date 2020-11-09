Дзюба записал обращение после матча с «Краснодаром»

Футболист санкт-петербургского «Зенита» Артем Дзюба записал видеообращение после матча «Зенита» с «Краснодаром», где в его адрес болельщики скандировали оскорбительные кричалки.

В субботу в социальных сетях появилось интимное видео с человеком, похожим на Дзюбу. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался вызывать его на матчи. В воскресенье во время матча «Зенит» — «Краснодар» с игрока сняли капитанскую повязку и его освистали болельщики. В довершении всего ему не удалось реализовать пенальти.

«Это, наверное, самый непростой матч в моей карьере был, даже не сдержался с эмоциями в машине на обратном пути. Хотел бы сказать следующее: я не идеален, как и любой человек, допускаю ошибки, все мы грешные. Я виноват, могу винить только себя», — сказал Дзюба на видео, опубликованном в Instagram.

Он поблагодарил всех тех, кто поддержал его в сложной ситуации. «Я не идеален и никогда на это не уповал, но в целом надеюсь, что я смог достойно прожить свою жизнь и буду хорошим человеком, как бы ни оступался или ни ошибался», — отметил Дзюба. «Благодарю судьбу за болезненные уроки, но это я сам виноват», — заключил футболист.

Встреча «Зенита» с «Краснодаром», прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. Дзюбе на 79-минуте удалось забить один из мячей.