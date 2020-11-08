Глава генштаба Британии предупредил о риске мировой войны

Глава комитета начальников штабов Ник Картер напомнил о многочисленных региональных конфликтах на фоне пандемии коронавируса и предупредил о риске их эскалации до размера полномасштабной войны.
«Я думаю, что мы столкнулись с реальным риском того, что эскалация может привести к просчетам, учитывая многочисленные идущие сейчас региональные конфликты. Это то, чего, по моему мнению, мы должны остерегаться», — приводит РБК слова Картер.
Он пояснил, что под просчетами имеет в виду действия «главных лиц», которые приводят к раздуванию конфликтов, возможно, из-за того, что они не осознают последствия. Это значит, отметил Картер, что больше людей вовлекаются в них, что в конце концов может привести к полномасштабной войне. Генерал подчеркнул, что то же самое уже происходило раньше.
Картера оценил угрозу новой мировой войны реальна. «Я лишь считаю, что такой риск есть, и мы должны осознавать его. Поэтому важно помнить уроки прошлого, — пояснил Картер. — Надеюсь, вы извлечете уроки и убедитесь в том, что очень осторожно разбираетесь с региональными конфликтами, которые происходят сегодня в мире».