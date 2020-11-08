Глава генштаба Британии предупредил о риске мировой войны

Глава комитета начальников штабов Ник Картер напомнил о многочисленных региональных конфликтах на фоне пандемии коронавируса и предупредил о риске их эскалации до размера полномасштабной войны.

«Я думаю, что мы столкнулись с реальным риском того, что эскалация может привести к просчетам, учитывая многочисленные идущие сейчас региональные конфликты. Это то, чего, по моему мнению, мы должны остерегаться», — приводит РБК слова Картер.

Он пояснил, что под просчетами имеет в виду действия «главных лиц», которые приводят к раздуванию конфликтов, возможно, из-за того, что они не осознают последствия. Это значит, отметил Картер, что больше людей вовлекаются в них, что в конце концов может привести к полномасштабной войне. Генерал подчеркнул, что то же самое уже происходило раньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Как мир оказался на грани войны

Картера оценил угрозу новой мировой войны реальна. «Я лишь считаю, что такой риск есть, и мы должны осознавать его. Поэтому важно помнить уроки прошлого, — пояснил Картер. — Надеюсь, вы извлечете уроки и убедитесь в том, что очень осторожно разбираетесь с региональными конфликтами, которые происходят сегодня в мире».



