НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #О людях #Туризм #Еда #Гео #Природа #Звери #Курьезы

Врач перечислил простые способы быстрее заснуть

Источник:
РИА Новости
111 1

Быстрый ритм жизни и повышенная тревожность нарушают режим сна и приводят к губительным последствиям для организма, рассказал заместитель главного врача отделения клинической психологии Пекинской больницы Ши Хуэй.

Для нормализации этого процесса специалист рекомендовал выработать привычку вставать не позднее семи утра и раньше ложиться спать. «Если вы будете твердо придерживаться этого режима какое-то время, то сможете создать здоровый распорядок работы и отдыха», — приводит РИА Новости слова специалиста.

Кроме того, в последний час перед засыпанием необходимо отказаться от использования мобильных телефонов. Свет от экрана затрудняет синтез мелатонина — гормона сна, тем самым обманывая организм, объяснил Ши Хуэй.

Способствует быстрому засыпанию и отказ от крепкого чая, кофе и других стимулирующих напитков. По словам врача, лучшие занятия перед сном — горячая ванна, чтение книг и упражнения для брюшного дыхания.

Еще по теме
Вступил в силу обновленный порядок лечения коронавируса на дому
Депутат призвал ввести налог на фастфуд для борьбы с ожирением
Врач объяснил тяжелое течение коронавируса у мужчин
Назван самый тревожный симптом COVID-19
смотреть все
Жизнь #Здоровье
КАРТИНА ДНЯ
•
Байден обратился к нации и пообещал вернуть уважение к США
•
Власти ужесточат требования к банкам по кредитным каникулам
•
Вступил в силу обновленный порядок лечения коронавируса на дому
•
Глава Гознака рассказал о введении электронных паспортов
Подробности
•
Выборы по-американски: когда назовут президента США
•
Убьют миллионы ковидных норок: как изменится рынок пушнины
•
От сердца до потенции: чего ждать после коронавируса
•
Кто такие Минин и Пожарский, или Что празднуем 4 ноября
Как это работает
•
От сигареты до томографа: где поджидает радиация
•
Всемирный шопинг: что нужно знать про распродажу на AliExpress
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Разбился градусник: правда и мифы о вреде ртути
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Грузовой поезд потерпел крушение в Новосибирской области
Сибирь 08.11.2020 18:42
Потепление придет в Восточную Сибирь в понедельник
Сибирь 08.11.2020 14:31
Туристов без масок в Шерегеше не пустят на подъемники
Сибирь 08.11.2020 07:53
Чиновник в Кузбассе уволен за плохое обеспечение больниц кислородом
Сибирь 07.11.2020 20:25
Самое популярное
Участник Евровидения развернул всех мужчин-наставников в шоу «Голос»
6855
Определился победитель президентских выборов в США
5622
Группа Little Big выпустила клип на гимн ненависти к 2020 году
4652
Приквел «Полицейского с Рублевки» про Яковлева покажут на ТНТ
3625
Обсуждение (1)
КАРТИНА ДНЯ
•
Байден обратился к нации и пообещал вернуть уважение к США
•
Власти ужесточат требования к банкам по кредитным каникулам
•
Вступил в силу обновленный порядок лечения коронавируса на дому
•
Глава Гознака рассказал о введении электронных паспортов
Подробности
•
Выборы по-американски: когда назовут президента США
•
Убьют миллионы ковидных норок: как изменится рынок пушнины
•
От сердца до потенции: чего ждать после коронавируса
•
Кто такие Минин и Пожарский, или Что празднуем 4 ноября
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Мультимедиа
•
Путин и другие: возраст и стаж мировых лидеров
•
Иглы и звезды: удивительный мир снежинок. ФОТО
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Чем на самом деле опасны грязные руки?
•
Что надо знать о «магазинных» яйцах. ИНФОГРАФИКА
Sibnet.Ru
Топ комментариев

Иркут 69

Таки начните с себя. У руля государства сидят десятилетиями люди, называющие себя юристами... хотя ни...

WSG0600-164-164

Булыжник в огород всего старческого правительства? Все чинуши станут без дипломные, интересно, как школьный...

Uynachalnica

Меньше народу, значительнее экономическое чудо последнего двадцатилетия!

paramedic

Пусть теперь тунца лососнут.Бомбить фосфором жилые кварталы у них считалось законно.

jeryakob

я на днях слышал на ютьюбе где-то, что фонд национального благосостояния распотрошили уже. вот...