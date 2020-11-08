Врач перечислил простые способы быстрее заснуть

Быстрый ритм жизни и повышенная тревожность нарушают режим сна и приводят к губительным последствиям для организма, рассказал заместитель главного врача отделения клинической психологии Пекинской больницы Ши Хуэй.

Для нормализации этого процесса специалист рекомендовал выработать привычку вставать не позднее семи утра и раньше ложиться спать. «Если вы будете твердо придерживаться этого режима какое-то время, то сможете создать здоровый распорядок работы и отдыха», — приводит РИА Новости слова специалиста.

Кроме того, в последний час перед засыпанием необходимо отказаться от использования мобильных телефонов. Свет от экрана затрудняет синтез мелатонина — гормона сна, тем самым обманывая организм, объяснил Ши Хуэй.

Способствует быстрому засыпанию и отказ от крепкого чая, кофе и других стимулирующих напитков. По словам врача, лучшие занятия перед сном — горячая ванна, чтение книг и упражнения для брюшного дыхания.