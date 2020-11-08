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Власти ужесточат требования к банкам по кредитным каникулам

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Банк России и Министерство финансов РФ поддержали законопроект о недопущении необоснованных отказов банков в предоставлении кредитных каникул.

Законопроект, направленный на недопущение необоснованных отказов в предоставлении гражданам и субъектам малого и среднего бизнеса кредитных (в том числе ипотечных) каникул, внесла в Госдуму депутат от Наталья Костенко в четверг, 5 ноября.

Законодательная инициатива может быть принята в весеннюю сессию, так как позиции профильных ведомств по законопроекту сходятся. «Банк России последовательно выступает за максимально полное информирование потребителя при получении или отказе от финансовой услуги», — сообщили РБК в ЦБ.

По словам Костенко, от заемщиков продолжают поступать жалобы на необоснованные отказы банков в предоставлении им кредитных или ипотечных каникул.

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«Банки взамен кредитных и ипотечных каникул предлагают им собственные программы реструктуризации кредитной задолженности, которые не всегда являются экономически выгодными для заемщиков (к примеру, рефинансирование кредитов под более высокие процентные ставки) и впоследствии приводят к росту закредитованности населения», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

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