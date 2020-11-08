Дзюбу не стали вызывать в сборную из-за интимного видео

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба не будет вызван в расположение национальной команды на ноябрьские матчи из-за скандального видео, сообщил главный команды Станислав Черчесов.
В субботу в социальных сетях появилось интимное видео с человеком, похожим на Дзюбу, получившее неоднозначную реакцию пользователей.
«Cитуация, сложившаяся с Артемом Дзюбой, не имеет никакого отношения к сборной России со спортивной точки зрения. Поэтому мы не видим необходимости давать развернутые оценочные комментарии по этому поводу», — приводит ТАСС слова Черчесова.
По его словам, позиция руководства команды — и на футбольном поле, и за его пределами все должны соответствовать уровню и статусу игрока национальной сборной. «В связи с этим сегодня было принято решение не вызывать Артема Дзюбу на текущий сбор, чтобы оградить от излишнего негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста», — сказал главный тренер.
«Артема же будет время нормализовать ситуацию. Рассчитываю, что в режиме работы команды на данном сборе эта тема больше подниматься не будет», — заключил Черчесов.
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