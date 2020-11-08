Грузовой поезд потерпел крушение в Новосибирской области

Грузовой состав потерпел крушение в Новосибирской области на станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) — с путей сошел 21 вагон, сообщает пресс-служба ЗСЖД.

«В воскресенье, 8 ноября 2020 года, в 11.58 (мск) на станции Татарская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги произошел сход 31 вагона грузового поезда», — говорится в сообщении.

По данным пресс-служба ЗСЖД, в результате схода никто не пострадал. Ожидаются задержки пассажирских поездов.

Для ликвидации последствий к месту схода направлены восстановительные поезда станций Татарская и Омск. Оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги работает на месте происшествия, сказано в сообщении.