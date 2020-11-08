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Грузовой поезд потерпел крушение в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ludek / CC-BY-SA-3.0

Грузовой состав потерпел крушение в Новосибирской области на станции Татарская Западно-Сибирской железной дороги (ЗСЖД) — с путей сошел 21 вагон, сообщает пресс-служба ЗСЖД.

«В воскресенье, 8 ноября 2020 года, в 11.58 (мск) на станции Татарская Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги произошел сход 31 вагона грузового поезда», — говорится в сообщении.

По данным пресс-служба ЗСЖД, в результате схода никто не пострадал. Ожидаются задержки пассажирских поездов.

Для ликвидации последствий к месту схода направлены восстановительные поезда станций Татарская и Омск. Оперативная комиссия Западно-Сибирской железной дороги работает на месте происшествия, сказано в сообщении.

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