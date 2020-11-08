Вступил в силу обновленный порядок лечения коронавируса на дому

Обновленный порядок лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией на дому вступил в силу в воскресенье, 8 ноября, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает, что пациенту с COVID-19 может оказываться на дому при условии, что он не проживает в общежитии, коммунальной квартире, с лицами старше 65 лет и гражданами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

Также обязательным условием является наличие у пациента отдельной комнаты и соблюдение назначенных врачом предписаний в течение всего срока лечения, говорится в документе.

Пациент должен быть проинформирован о необходимости вызова врача или бригады скорой медицинской помощи при ухудшении самочувствия, а также о возможных способах обращения за медицинской помощью. Лица, проживающие с пациентом, должны знать о рисках.

Медработник должен также обеспечить пациента и проживающих с ним граждан информационными материалами по вопросам ухода за больным и общими рекомендациями по защите от инфекций.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 774 334 случая заражения, выздоровели 1 324 419 человек, умерли 30 537.