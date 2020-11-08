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Байден обратился к нации и пообещал вернуть уважение к США

Источник:
РИА Новости
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Фото: Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America / CC BY-SA 2.0

Джо Байден заявил об убедительном преимуществе на выборах президента США. По его словам, он получил голосов больше, чем какой-либо из предыдущих участников выборов — за него проголосовали 74 миллиона граждан.

«Люди нашей страны высказались: они дали нам чистую, убедительную победу», — приводит РИА Новости обращении Байдена к нации. Он заявил о необходимости «восстановить достоинство, защитить демократию» и обеспечить равные возможности для граждан. Политик также пообещал вернуть уважение к США в мире.

Байден обозначил приоритеты своей политики — «великих битвах». «Битвы за контроль над вирусом. Битвы за построение процветания, битвы за обеспечение здравоохранения в ваших семьях, битвы за расовую справедливость и искоренение системного расизма в нашей стране, битвы за спасение климата», — сказал он.

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Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Ранее крупнейшие американские СМИ на основании собственных подсчетов сообщили, что на выборах победил кандидат от демократов. Действующий президент заявил Дональд Трамп, что его соперника пока не утвердили победителем ни в одном из штатов.

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