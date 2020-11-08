Глава Гознака рассказал о введении электронных паспортов

Глава Гознака Аркадий Трачук сообщил, что активно побуждаются вопросы введения электронного паспорта - ID-карточки, которая содержит основную информацию о человеке, включая биометрические данные и электронную подпись.

«Это позволит человеку выполнять все необходимые функции и в электронной среде, и в физической среде, не прибегая к другим средствам электронной идентификации и подписания документов. При этом сама карта благодаря своим защитным признакам должна давать уверенность, что вы держите в руках подлинный документ», — сообщил Трачук в интервью «Российской газете».

Кроме ID-карточки планируется разработать мобильное приложение, которое позволит выполнять широкий спектр действий, кроме тех, которые требуют более высокого уровня идентификации.

«Здесь есть вопрос границ, что можно делать при помощи этого приложения, а что нельзя, вопрос границ использования электронной подписи, простой или квалифицированной», — сказал глава Гознака.

«Никаких технических препятствий нет ни с нашей со стороны, ни со стороны поставщиков микроэлектроники, и даже со стороны инфраструктуры применения в целом», — отметил глава Госзнака. «Но пока до конца не ясно, какие задачи должен решать чип, как именно он должен взаимодействовать с инфраструктурой применения. Это все - предмет текущих обсуждений», — заключил он.