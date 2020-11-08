Депутат призвал ввести налог на фастфуд для борьбы с ожирением

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил в рамках борьбы с ожирением направлять налоговые поступления от заведений фастфуда на профилактику и лечение заболевания.

«Я сейчас изучаю вопрос и рассматриваю возможность разработки подобного законопроекта. Новый документ, на мой взгляд, должен отражать три основных аспекта — ограничение калорийности продуктов, налог на фастфуд и снижение уровня бедности. Только системная работа в данном направлении позволит сохранить здоровье людей», — сказал Менделевич РИА Новости.

По его мнению, необходимо принять фундаментальный закон по борьбе с ожирением, так как России нужна стратегия борьбы с этим заболеванием. Сейчас около 55% россиян имеют избыточную массу тела.

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«Что касается налогов, то буду изучать возможность внесения поправок в Налоговый кодекс», — сообщил депутат. Налоги, собранные с продажи фастфуда, должны быть направлены на профилактику и борьбу с заболеваниями, которое они вызывают, заключил он.