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Путин и Эрдоган обсудили прекращение войны в Карабахе

Источник:
ТАСС
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Президент России Владимир Путин в ходе состоявшегося телефонного разговора рассказал президенту Турции Тайипа Эрдогана поисках вариантов примирения с лидерами Азербайджана и Армении, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России проинформировал турецкого коллегу о проведенной серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении. Эти контакты были ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование. Подтверждена обоюдная готовность к взаимодействию с целью достижения мирного решения конфликта», — говорится в сообщении.

Канцелярия президента Турции уточнила, в ходе переговоров Эрдоган заявил о необходимости убедить руководство Армении сесть за стол переговоров. Он также подчеркнул, что постоянное решение этого конфликта является ключевым фактором для стабильности региона, утверждается в распространенном коммюнике.

Пресс-служба Кремля ранее сообщала, что Путин 1 и 2 ноября обстоятельно обсудил по телефону вопросы урегулирования нагорнокарабахского конфликта с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

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