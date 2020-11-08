Врач объяснил тяжелое течение коронавируса у мужчин

Мужчины тяжелее переносят коронавирус из-за влияния половых гормонов на иммунную систему, рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

Специалист подчеркнул, что женские половые гормоны — эстрогены — облегчают проникновение защитных белков внутрь клеток.

«Даже минимальный уровень иммунного ответа с выработкой антител приводят к тому, что у женщин эти антитела легче и быстрее проникают внутрь клетки и внутриклеточно уничтожают вирусы», — рассказал Болибок в интервью «Ленте.ру».

По его словам, мужской гормон — тестостерон — не обладает таким свойством. Кроме того, у мужчин более ярко выражены проявления атеросклероза (заболевание, поражающее артериальные сосуды по всему организму).

«Тромбозы у мужчин на фоне коронавирусной инфекции развиваются чаще, и они более обширные, чем у женщин», — отметил врач.