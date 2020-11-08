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Лукашенко объявил Белоруссию ядерной державой

Источник:
Sputnik Беларусь
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Фото: © Пресс-служба президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своей поездки на БелАЭС, назвал запуск атомной электростанции историческим событием и заявил, что республика стала «ядерной державой».

«Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент — страна становится ядерной державой», — цитирует президента Sputnik Беларусь.

Белорусская АЭС включает в себя два блока с реакторами ВВЭР-1200, суммарная установленная электрическая мощность которых составляет 2400 МВт. В минувшем месяце на станции запустили ядерный реактор первого энергоблока. Ввод первого блока в промышленную эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года, второго — на 2022 год.

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Энергоблок № 1 Белорусской АЭС стал первым блоком новейшего поколения «3+», сооруженным Росатомом за рубежом. Сейчас три энергоблока подобного типа успешно эксплуатируются в России: два на Нововоронежской АЭС и один — на Ленинградской АЭС.

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