Трамп отказался признавать поражение на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп, несмотря на объявление демократом Джо Байденом своего избрания главой Белого дома, отказался признавать поражение на президентских выборах.

Байден в субботу объявил о своем избрании президентом США. Поздравления ему уже направили лидеры ряда зарубежных страны. Трамп, в свою очередь, заявил, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.

«Я выиграл выборы, получив 71 миллионов законных голосов», — написал Трамп в Twitter. Он отметил, что в ряде штатов наблюдатели не были допущены в помещения, где идет обработка бюллетеней. «Происходили плохие вещи, за которыми нашим наблюдателям не давали смотреть. Такого раньше не бывало» — написал президент.

THE OBSERVERS WERE NOT ALLOWED INTO THE COUNTING ROOMS. I WON THE ELECTION, GOT 71,000,000 LEGAL VOTES. BAD THINGS HAPPENED WHICH OUR OBSERVERS WERE NOT ALLOWED TO SEE. NEVER HAPPENED BEFORE. MILLIONS OF MAIL-IN BALLOTS WERE SENT TO PEOPLE WHO NEVER ASKED FOR THEM! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

Администрация Twitter через несколько минут добавила к твиту пометку: «Это утверждение о мошенничестве на выборах является спорным».

По данным The New York Times и CNN, Трамп набрал голосов 70,357 миллиона голосов избирателей (47.7%). Кандидат от Демократической партии Джо Байден, по данным газеты, получил 74,523 миллиона (50.5%), что гарантирует ему поддержку 279 выборщиков.

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Выборы в США проходят в два этапа. Сначала избиратели голосуют за выборщиков того или иного кандидата. Затем выборщики выбирают президента. Исход кампании зависит от того, сколько своих выборщиков получит кандидат: для победы их должны быть 270 или больше.