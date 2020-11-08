Канал ТНТ представил новые фильмы и сериалы

Зрители увидят три новых сериала в 2020 году и еще семь новых комедийных проектов в 2021 году, главные роли исполнят знакомые и любимые актеры, среди которых Гоша Куценко, Павел Майков, Максим Лагашкин и Елена Лядова.

«Перевал Дятлова» (премьера 16 ноября) с Петром Федоровым, который даст единственно верный ответ на главную загадку СССР. В новом сезоне канал продолжит знакомит аудиторию с драматическими, глубокими, экспериментальными историями в разных жанрах.

«Контакт» (2020 год). Драма отцов и детей в новую эпоху социальных сетей. Отец-одиночка (Павел Майков) отчаянно пытается наладить отношения с дочкой, переживающей трудный подростковый возраст.

«Глитч» (2020 год). Евгений Стычкин в роли трудного психического пациента, которого посещают галлюцинации. Пилот снял генеральный продюсер ТНТ Александр Дулерайн, жанр сериала Роман Петренко обозначил как «майндфак».

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«Девушки с Макаровым» (2021 год). Сериал от создателей «Интернов» об эксцентричном начальнике уголовного розыска и молодых курсантках. В главной роли – Павел Майков.

«Яжотец» (2021 год). Веб-сериал с Гошей Куценко о том, как мужчина средних лет развелся и решил вести блог про настоящую мужскую жизнь, которая на деле оказывается совсем не такой простой, как учат пацанские паблики.

«Исправление и наказание» (2021 год). Первый тюремный ситком на российском телевидении с Анной Михалковой в роли надзирательницы, которая верит в добро и надеется перевоспитать одну ушлую семейку.

«Отпуск» (2021 год). Сериал с Татьяной Догилевой и Демисом Карибидисом о семье из Норильска, которую ждут безумные каникулы в солнечном Геленджике – одном из самых популярных в 2020 году курорте среди россиян, лишенных зарубежного отдыха.

«Вика-ураган» (2021 год). Трогательная и романтичная история о девушке с сильным и буйным характером, которая случайно попала в тюрьму, вернулась и обнаружила, что мир вокруг нее стал совсем другим. В главной роли – Аглая Тарасова.

«1703» (2021 год). Сериал, который продолжит вечный спор между Москвой и Петербургом. Гоша Куценко и Кузьма Сапрыкин играют полицейских-напарников с разными взглядами на работу и жизнь.

«18+» (2021 год). Актуальная и провокационная комедия о том, как семейная пара (Максим Лагашкин и Елена Лядова) подается в вебкам, чтобы расплатиться с долгами. Сериал сделан в совместном производстве с платформой PREMIER.