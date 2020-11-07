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Определился победитель президентских выборов в США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: stingrayschuller / Attribution License

Кандидат от демократов Джо Байден выиграл выборы президента США, свидетельствуют подсчеты экспертов после получения новых данных из Пенсильвании, где демократ увеличил отрыв от действующего главы государства Дональда Трампа до 31 тысячи голосов.

Байден после победы в Пенсильвании гарантировано заручился 273 голосами выборщиков. Тем самым он обеспечил себе победу на выборах президента США, для нее достаточно 270 голосов, передает CNN.

При этом данные телеканалов пока нельзя считать официальными, так как штаб Дональда Трампа настаивает на пересчете голосов в Пенсильвании, Джорджии, Аризоне, Мичигане и Висконсине. Окончательные итоги будут озвучены после рассмотрения всех жалоб в суде.

Согласно последним данным, демократ набирает 290 голосов выборщиков, тогда как у Трампа остается 214. Кроме Пенсильвании, Байден также обогнал действующего президента в Неваде.

Основная борьба на выборах развернулась в штатах, где четыре года назад нынешнему президенту неожиданно для аналитиков удалось опередить Хиллари Клинтон: Висконсине, Мичигане, Аризоне, Пенсильвании. По мере подсчета голосов вперед выходил то Трамп, то Байден.

Байден в случае избрания станет 46-м президентом в истории страны. Демократ — один из ветеранов американской политики, был вице-президентом США на протяжении обоих президентских сроков Барака Обамы, до этого 35 лет являлся сенатором от штата Делавэр.

Тема: Выборы президента США
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