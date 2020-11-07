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Российским дипломам задумали ввести «срок годности»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Дипломы о высшем образовании могут стать «дипломами по требованию», соответствующими реальному уровню знаний на момент предъявления документа, заявил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Они не могут быть замещены на профили компетенций, не могут быть замещены на портфолио. Они остаются, но они должны будут мигрировать в формат диплом по требованию, который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций в настоящий момент», — цитирует Пескова ТАСС.

По словам чиновника, дипломы получат «срок годности» с некоторым заданным промежутком времени, когда документ действителен. После этого человеку потребуется переаттестация и подтверждение актуальных знаний.

Песков подчеркнул, что выдавать дипломы на всю жизнь неправильно, поскольку нет гарантии того, что выпускник сохранит знания в течение следующих десятилетий. «Кто вам сказал, что он не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?», — добавил он.

Среди требований, предъявляемых к будущей системе высшего образования, Песков назвал высокую скорость разработки программ обучения, нацеленность на подготовку команд профессионалов, а не отдельных специалистов, а также отказ от ряда стандартов.

«Профессиональные стандарты, образовательные стандарты, системы всяких квалификаций и все остальное, построенное в аналоговом мире, — это, конечно, надо оставить в 2010-х», — подытожил Песков.

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Топ комментариев

колобок11

ЦитатаЕстественная убыль населения РоссииУбыль населения в России не может называться естественной, все...

jjabbawockeez

наоборот пускай он там сидит, и немецкие налогоплательщики его кормят

Uynachalnica

Меньше народу, значительнее экономическое чудо последнего двадцатилетия!

paramedic

Пусть теперь тунца лососнут.Бомбить фосфором жилые кварталы у них считалось законно.

Evgen_26

это цветение красных водорослей