Российским дипломам задумали ввести «срок годности»

Дипломы о высшем образовании могут стать «дипломами по требованию», соответствующими реальному уровню знаний на момент предъявления документа, заявил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

«Они не могут быть замещены на профили компетенций, не могут быть замещены на портфолио. Они остаются, но они должны будут мигрировать в формат диплом по требованию, который показывает актуальное состояние ваших знаний и компетенций в настоящий момент», — цитирует Пескова ТАСС.

По словам чиновника, дипломы получат «срок годности» с некоторым заданным промежутком времени, когда документ действителен. После этого человеку потребуется переаттестация и подтверждение актуальных знаний.

Песков подчеркнул, что выдавать дипломы на всю жизнь неправильно, поскольку нет гарантии того, что выпускник сохранит знания в течение следующих десятилетий. «Кто вам сказал, что он не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?», — добавил он.

Среди требований, предъявляемых к будущей системе высшего образования, Песков назвал высокую скорость разработки программ обучения, нацеленность на подготовку команд профессионалов, а не отдельных специалистов, а также отказ от ряда стандартов.

«Профессиональные стандарты, образовательные стандарты, системы всяких квалификаций и все остальное, построенное в аналоговом мире, — это, конечно, надо оставить в 2010-х», — подытожил Песков.