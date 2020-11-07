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Трамп заподозрил фальсификации на выборах президента США

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © The White House

Результаты голосования на выборах президента США в Пенсильвании были незаконно изменены, заявил действующий глава государства Дональд Трамп. В результате Трамп утратил лидерство, которое наблюдалось на протяжении практически всего времени подсчета.

«Десятки тысяч голосов были незаконно получены после 8 вечера во вторник, в день выборов, что полностью и легко изменило результаты в Пенсильвании и некоторых других штатах с крайне небольшим разрывом», — написал Трамп в Twitter.

Он указал, что его лидерство по голосам исчезло в результате отказа местных властей допустить наблюдателей от республиканцев на участки. При этом Власти Пенсильвании уже заявили, что никаких крупных нарушений не зафиксировали.

Выборы президента США прошли 3 ноября, однако подсчет голосов еще продолжается. Это связано с минимальной разницей между двумя кандидатами в колеблющихся штатах. Кроме этого, часть избирателей проголосовали досрочно, отправив бюллетени досрочно.

Для победы кандидату нужно набрать 270 голосов выборщиков. По последним данным, у кандидата от демократов Джо Байдена сейчас 264 голоса, у Трампа — 214, проигрыш действующего президента в любом из оставшихся штатов сделает следующим главой государства Байдена.

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