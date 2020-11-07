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Samsung представила доступный смартфон Galaxy M21s

Источник:
Samsung.com
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Фото: Ennoti.com / Public Domain Mark

Компания Samsung представила улучшенную версию смартфона среднего уровня — Galaxy M21s, которая представляет собой аппарат Galaxy M21 с более качественными камерами.

Оригинальная модель смартфона снабжена 20-мегапиксельной фронтальной камерой, которая установлена в небольшом экранном вырезе. Тройная основная камера включает блоки на 48, 8 и 5 миллионов пикселей.

Версия Galaxy M21s обладает селфи камерой с разрешением 32 мегапикселя. В состав тройной тыльной связки включен 64-мегапиксельный основной сенсор, дополненный двумя датчиками — на 8 и 5 миллионов мегапикселей.

Все остальные характеристики смартфона остались прежними — у него дисплей с разрешением 2340x1080 точек, 4 Гбайт оперативной памяти, аккумулятор на 6000 мАч, фирменный процессор Exynos 9611.

Смартфон управляется с помощью операционной системы Android 10. Аппарат доступен в черном и синем вариантах цветового исполнения. Ориентировочная цена бюджетного телефона с качественными камерами — 230 евро.

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