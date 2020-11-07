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Часть школьников Горного Алтая перевели на дистанционку

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил для части школьников осенние каникулы, а других отправил на дистанционку, сообщает правительство региона.

Так, для учеников начальной школы каникулы продлили еще на неделю, до 15 ноября включительно. Ученики 5-10 классов на первую неделю второй четверти переходят на дистанционку. А вот 11 классы будут ходить в школу и продолжать подготовку к ЕГЭ.

При этом в четырех районах – Чойском, Чемальском, Турочакском и Усть-Коксинском, где ситуация с распространением коронавируса является наиболее стабильной, все школы с 9 ноября начнут работу в очном формате.

Это не коснется двух школ Усть-Коксинского района, там все дети будут учиться дистанционно до 12 ноября, а потом вернутся к обычному посещению школы.

Решение о том, в каком формате продолжится учебный процесс со второй учебной недели четверти, будет принято, исходя из ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

По данным оперштаба, ежедневно в республике появляется более 100 новых заболевших, их общее число уже достигло 8681 человек, 67 человек умерли, 5994 – выздоровели. Министр здравоохранения РА Сергей Коваленко отмечает, что фиксируется все большее число тяжелых случаев.

Тема: Распространение коронавируса
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Республика Алтай #Образование #Новости COVID19
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Топ комментариев

колобок11

ЦитатаЕстественная убыль населения РоссииУбыль населения в России не может называться естественной, все...

jjabbawockeez

наоборот пускай он там сидит, и немецкие налогоплательщики его кормят

Uynachalnica

Меньше народу, значительнее экономическое чудо последнего двадцатилетия!

fiopan

Всё считают в валюте, а люди то получают в рублях зарплату и она не растёт вслед за 30% годовой инфляцией

pepelmetal

Не думал что остались такие существа кто в это верит