Часть школьников Горного Алтая перевели на дистанционку

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин продлил для части школьников осенние каникулы, а других отправил на дистанционку, сообщает правительство региона.

Так, для учеников начальной школы каникулы продлили еще на неделю, до 15 ноября включительно. Ученики 5-10 классов на первую неделю второй четверти переходят на дистанционку. А вот 11 классы будут ходить в школу и продолжать подготовку к ЕГЭ.

При этом в четырех районах – Чойском, Чемальском, Турочакском и Усть-Коксинском, где ситуация с распространением коронавируса является наиболее стабильной, все школы с 9 ноября начнут работу в очном формате.

Это не коснется двух школ Усть-Коксинского района, там все дети будут учиться дистанционно до 12 ноября, а потом вернутся к обычному посещению школы.

Решение о том, в каком формате продолжится учебный процесс со второй учебной недели четверти, будет принято, исходя из ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

По данным оперштаба, ежедневно в республике появляется более 100 новых заболевших, их общее число уже достигло 8681 человек, 67 человек умерли, 5994 – выздоровели. Министр здравоохранения РА Сергей Коваленко отмечает, что фиксируется все большее число тяжелых случаев.