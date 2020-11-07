Глава МВД «запретил» снижение порога превышения скорости

Снижения нештрафуемого порога при превышении скорости с 20 до 10 километров в час в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях не будет, заявил глава МВД Владимир Колокольцев в интервью программе «Вести в субботу» на канале «Россия 1».

«Мы категорические противники такого нововведения», — сказал глава МВД, подчеркнув при этом, что в новом КоАП учтена позиция министерства, специалисты которого раскритиковали предложение некоторых чиновников правительства снизить порог превышения скорости.

По словам Колокольцева, величина штрафа также не меняется. Министр указал, что на безопасности дорожного движения в большей степени сказывается обустройство дорог — наличие разделительных барьеров, освещение, ровное покрытие.

В декабре 2019 года вице-премьер Максим Акимов заявил, что порог не подлежащего штрафу превышения предлагается снизить с 20 до 10 километров в час. Реформу планировалось провести постепенно — сначала в крупных городах и только потом на загородных трассах.