Лукашенко посчитал выборы в США «издевательством»

Выборы президента США представляют собой «издевательство над демократией», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя трудности с подсчетом голосов, возникшие из-за минимальных отрывов кандидатов в колеблющихся штатах.

Лукашенко полагает, что западные страны «побоятся» требовать от США провести новые выборы, как они сделали в отношении Белоруссии. «Это же позорище, издевательство над этой демократией», — цитирует белорусского лидера «БелТА».

Выборы главы государства прошли в США 3 ноября. Результаты пока не определены, подсчет голосов продолжается в нескольких штатах. Для победы кандидату необходимо набрать 270 голосов выборщиков, пока лидирует кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Действующий президент, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп ранее заявил, что подсчет голосов шел с нарушениями. Он потребовал пересчета в Джорджии, Мичигане и Пенсильвании. Суды в Джорджии и Мичигане уже отклонили иски.