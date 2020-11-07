Джонни Деппа выгнали из «Фантастических тварей»

Джонни Депп покинул франшизу «Фантастические твари» по сценарию Джоан Роулинг, в котором он играл роль темного волшебника Грин-де-Вальда. Актера попросили отказаться от роли после обвинений в домашнем насилии.

Депп 6 ноября опубликовал открытое письмо в Instagram, в котором сообщил, что студия Warner Bros. попросила его отказаться от роли Грин-де-Вальда. «Я с уважением отнесся к такой просьбе и согласился», — написал актер.

Ранее Депп проиграл иск о клевете к британскому таблоиду The Sun из-за статьи 2018 года, где утверждалось, что актер избивал бывшую жену Эмбер Херд. Судебное разбирательство в Лондоне подтвердило 12 случаев насилия.

Актер указал, что выступает с обращением «в свете недавно произошедших событий», а также подчеркнул решимость продолжить борьбу в судах и доказать свою невиновность. По его словам, проигранный иск никак не повлияет на его жизнь и карьеру.

Фильм «Фантастические твари 3» сейчас находятся на этапе производства, на роль Геллерта Грин-де-Вальда будет выбран другой актер. Картина выйдет в кинотеатрах по всему миру летом 2022 года.