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Украину взбесил «донбасский указ» Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Министерство иностранных дел Украины раскритиковало указ президента России Владимира Путина о признании документов, выданных жителям ЛНР и ДНР, а также предоставлении жителям республик Донбасса российского гражданства, соответствующее заявление опубликовано на сайте украинского МИД.

«МИД Украины считает эти шаги российской стороны очередным элементом агрессии по отношению к Украине, направленные против суверенитета и территориальной целостности нашего государства, откровенным свидетельством намерения Кремля продолжать войну против Украины не только вооруженными, но и юридическими методами», — говорится в заявлении.

Киев считает, что решение Кремля «противоправно», а также противоречит обязательствам российской стороны по Минским договоренностям. Украинская сторона подчеркнула, что не собирается признавать документы, выданные по данному указу.

«Убеждены, что наши международные партнеры также не будут признавать эти российские документы и любые сделки на их основе. МИД Украины требует от российской стороны безотлагательно отменить все агрессивные решения в отношении Украины», — указал МИД.

Речь идет об указе, подписанном Путиным 4 ноября 2020 года. Он вносит изменения в уже существующие документы о признании Россией документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, а также упрощенном получении российского гражданства.

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