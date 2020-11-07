Назван самый тревожный симптом COVID-19

При заболевании коронавирусной инфекции нужно настороженно относиться к таким симптомам коронавируса, как одышка, заявил российский врач, иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. Особенно тревожным такой симптом является, если он сочетается с тахикардией.

«Если человек без температуры имеет учащенный ритм сердца и одышку, то это говорит о том, что нужно бить тревогу, вызывать врача, делать компьютерную томографию легких», — цитирует медика «Лента.ру».

По словам иммунолога, чтобы определить частоту дыхания, необходимо сесть и спокойно дышать. У здорового человека она должна составлять от 16 до 20 вдохов в минуту. Если дыхание учащается, это говорит о том, что развивается дыхательная недостаточность.

Основными симптомами COVID-19 специалисты считают температуру, кашель, боль в горле, насморк, потерю обоняния и вкуса. Также могут наблюдаться упадок сил, боль в суставах и головная боль, одышка.