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Лечивший Навального врач возглавил омский Минздрав

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Омской области

Бывший главный врач омской больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский, который лечил Алексея Навального, возглавил Минздрав Омской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Пост главы областного Минздрава стал вакантным 5 ноября, когда губернатор Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову после скандала с машинами скорой помощи, которые не могли передать больных в стационары из-за нехватки мест.

27 октября в Омске две машины скорой помощи приехали с пациентами к зданию регионального Минздрава из-за отказа переполненных стационаров принять пациентов, в том числе в тяжелом состоянии. Сразу после инцидента губернатор отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову.

Мураховский возглавил омскую больницу скорой медпомощи №1 в октябре 2018 года, в конце октября 2020-го он параллельно стал руководить еще одним медучреждением — городской больницей №1 имени Кабанова.

20 августа в омскую больницу скорой медпомощи №1 в тяжелом состоянии доставили Алексея Навального, которому стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Мураховский заявлял, что состояние Навального могло быть вызвано нарушением обмена веществ. 22 августа политика отправили в берлинскую клинику «Шарите».

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Топ комментариев

jjabbawockeez

наоборот пускай он там сидит, и немецкие налогоплательщики его кормят

fiopan

Всё считают в валюте, а люди то получают в рублях зарплату и она не растёт вслед за 30% годовой инфляцией

Maniac.

Ох эта америка. Страна шоуменов и ярких, дорогущих представлений. Меня даже забавляет эта история с многодневным...

колобок11

ЦитатаЕстественная убыль населения РоссииУбыль населения в России не может называться естественной, все...

Evgen_26

это цветение красных водорослей