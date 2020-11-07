Лечивший Навального врач возглавил омский Минздрав

Бывший главный врач омской больницы скорой медпомощи №1 Александр Мураховский, который лечил Алексея Навального, возглавил Минздрав Омской области, сообщает пресс-служба ведомства.

Пост главы областного Минздрава стал вакантным 5 ноября, когда губернатор Александр Бурков отправил в отставку министра здравоохранения региона Ирину Солдатову после скандала с машинами скорой помощи, которые не могли передать больных в стационары из-за нехватки мест.

27 октября в Омске две машины скорой помощи приехали с пациентами к зданию регионального Минздрава из-за отказа переполненных стационаров принять пациентов, в том числе в тяжелом состоянии. Сразу после инцидента губернатор отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову.

Мураховский возглавил омскую больницу скорой медпомощи №1 в октябре 2018 года, в конце октября 2020-го он параллельно стал руководить еще одним медучреждением — городской больницей №1 имени Кабанова.

20 августа в омскую больницу скорой медпомощи №1 в тяжелом состоянии доставили Алексея Навального, которому стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Мураховский заявлял, что состояние Навального могло быть вызвано нарушением обмена веществ. 22 августа политика отправили в берлинскую клинику «Шарите».