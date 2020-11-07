НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Участник Евровидения развернул всех мужчин-наставников в шоу «Голос»

Источник:
Sibnet.ru
266 2
Фото: © кадр из видео

Бывший солист группы «Премьер-министр» Жан Милимеров выступил на шоу «Голос», к музыканту развернулась вся мужская часть жюри.

Эск-солист «Премьер Министра», представившего Россию на Евровидении в 2002 году, исполнил на слепых прослушиваниях песню «Hotel California». Сначала к певцу развернулся Сергей Шнуров и Валерий Сюткин, а затем и Баста.

Наша оценка заключается в этом, мы всегда поворачиваемся к солнцу», — объяснил Валерий Сюткин, почему развернулись наставники. Кстати, Сюткин стал первым, кто узнал в музыканте бывшего артиста популярной в нулевые группы.

Жан Милимеров поблагодарил наставников, которые когда-то были его коллегами по сцене, и выбрал команду Сергея Шнурова.

Еще по теме
Выступившая на «Танцах» с Pole Dance томичка выпустила песню
Группа Little Big выпустила клип на гимн ненависти к 2020 году
Группа Little Big выпустила новогоднюю песню «Suck My Dick 2020»
Группа «Пропаганда» спела «Белым мелом» в новом звучании
смотреть все
Культгид #Музыка
КАРТИНА ДНЯ
•
Евросоюз ввел персональные санкции против Лукашенко
•
Германия выставила России ультиматум по Навальному
•
Байден обогнал Трампа в ключевом штате
•
Ефремова отправили из СИЗО в колонию
Как это работает
•
Правила покупки: как выбрать зимнюю куртку
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Новосибирец обжалует решение суда о забытой врачами в животе салфетке
Сибирь 07.11.2020 08:07
Река в Кузбассе стала багровой
Сибирь 06.11.2020 18:06
Потепление до +10 придет в Новосибирск
Сибирь 06.11.2020 16:23
Антипамятник экс-губернатору появился в Барнауле
Сибирь 06.11.2020 16:12
Самое популярное
Раскрыта схема обмана с использованием бренда AliExpress
3543
Группа Little Big выпустила клип на гимн ненависти к 2020 году
3425
Эксперты выбрали самые неломающиеся авто
3388
Самая красивая в мире стюардесса приняла ванну обнаженной
3227
Обсуждение (2)
КАРТИНА ДНЯ
•
Евросоюз ввел персональные санкции против Лукашенко
•
Германия выставила России ультиматум по Навальному
•
Байден обогнал Трампа в ключевом штате
•
Ефремова отправили из СИЗО в колонию
Как это работает
•
Правила покупки: как выбрать зимнюю куртку
•
Эксперты советуют: главные ошибки при замене моторного масла
•
В чем ноу-хау радужных батареек Xiaomi Mi Rainbow
•
Когда делать КТ легких: коронавирус видно не сразу
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как досмотреть сериал по дороге на работу?
•
Цифровые следы и мошенники: что не стоит доверять интернету
•
«Ростелеком Лицей»: учимся и сдаем экзамены дистанционно
•
Как заполировать царапины на экране смартфона
•
Промокод Wink: где получить и как активировать
Sibnet.Ru
Топ комментариев

jjabbawockeez

наоборот пускай он там сидит, и немецкие налогоплательщики его кормят

fiopan

Всё считают в валюте, а люди то получают в рублях зарплату и она не растёт вслед за 30% годовой инфляцией

Иркут 69

Деньги уходят - уходят и мигранты. Закономерно.

Maniac.

Ох эта америка. Страна шоуменов и ярких, дорогущих представлений. Меня даже забавляет эта история с многодневным...

fiopan

Скоро уже мы станем гастарбайтерами с таким курсом рубля, если уже не стали. Раньше мы ездили к китайцам...