Участник Евровидения развернул всех мужчин-наставников в шоу «Голос»

Бывший солист группы «Премьер-министр» Жан Милимеров выступил на шоу «Голос», к музыканту развернулась вся мужская часть жюри.

Эск-солист «Премьер Министра», представившего Россию на Евровидении в 2002 году, исполнил на слепых прослушиваниях песню «Hotel California». Сначала к певцу развернулся Сергей Шнуров и Валерий Сюткин, а затем и Баста.

Наша оценка заключается в этом, мы всегда поворачиваемся к солнцу», — объяснил Валерий Сюткин, почему развернулись наставники. Кстати, Сюткин стал первым, кто узнал в музыканте бывшего артиста популярной в нулевые группы.

Жан Милимеров поблагодарил наставников, которые когда-то были его коллегами по сцене, и выбрал команду Сергея Шнурова.