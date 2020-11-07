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Население России рекордно сократилось

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Естественная убыль населения России за январь — сентябрь 2020 года составила 387 тысячу человек, следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства. Это рекордный показатель за последние годы.

Согласно обнародованным данным, аналогичный показатель за 9 месяцев 2019 года был на 150 тысяч человек меньше и составил 237 тысяч. Всего в январе — сентябре 2020 года на 1 миллион 68 тысяч родившихся пришлось 1 миллион 455 тысяч умерших.

При этом за 9 месяцев 2020 года число разводов в России сократилось чуть более чем на 55 тысяч или на 12,1%. Всего с начала года было проведено более 400 тысяч бракоразводных процессов. В 2019 году за аналогичный период было зафиксировано 455 тысяч разводов.

Одновременно снизилось число браков. Так, в 2020 году за 9 месяцев было заключено 581 тысяча браков, а в 2019 году за аналогичный период — чуть более 718 тысячи, отмечается в статистике ведомства.

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Топ комментариев

jjabbawockeez

наоборот пускай он там сидит, и немецкие налогоплательщики его кормят

fiopan

Всё считают в валюте, а люди то получают в рублях зарплату и она не растёт вслед за 30% годовой инфляцией

Иркут 69

Деньги уходят - уходят и мигранты. Закономерно.

Maniac.

Ох эта америка. Страна шоуменов и ярких, дорогущих представлений. Меня даже забавляет эта история с многодневным...

Evgen_26

это цветение красных водорослей