Население России рекордно сократилось

Естественная убыль населения России за январь — сентябрь 2020 года составила 387 тысячу человек, следует из данных Росстата, опубликованных на сайте ведомства. Это рекордный показатель за последние годы.



Согласно обнародованным данным, аналогичный показатель за 9 месяцев 2019 года был на 150 тысяч человек меньше и составил 237 тысяч. Всего в январе — сентябре 2020 года на 1 миллион 68 тысяч родившихся пришлось 1 миллион 455 тысяч умерших.

При этом за 9 месяцев 2020 года число разводов в России сократилось чуть более чем на 55 тысяч или на 12,1%. Всего с начала года было проведено более 400 тысяч бракоразводных процессов. В 2019 году за аналогичный период было зафиксировано 455 тысяч разводов.

Одновременно снизилось число браков. Так, в 2020 году за 9 месяцев было заключено 581 тысяча браков, а в 2019 году за аналогичный период — чуть более 718 тысячи, отмечается в статистике ведомства.