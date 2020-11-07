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Секретная служба США усилила охрану Байдена

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore / Attribution-ShareAlike License

Секретная служба США намерена взять кандидата в президенты Джо Байдена под усиленную охрану на фоне его возможной победы.

Американские спецслужбы уже направили серьезное подкрепление в город Уилмингтон (штат Делавэр), где сейчас находится политик, пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники.

Ранее штаб Джо Байдена сообщил Секретной службе США, что политик будет находиться в Уилмингтоне еще как минимум один день. Он также может выступить с «большой речью», однако официально эта информация пока не подтверждается.

Выборы в США прошли 3 ноября. Подсчет голосов продолжается в нескольких штатах, в пятницу Байден выбился в лидеры в одном из ключевых штатов — Пенсильвании, где победа приносит 20 голосов выборщиков.

На данный момент у Байдена 253 голоса выборщиков, у Дональда Трампа — 213. Для победы нужно 270 голосов.

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