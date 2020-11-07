Ведущий НТВ разбился при крушении самолета

Российский телеведущий Александр Колтовой и его жена погибли при крушении легкомоторного самолета в Подмосковье, сообщил телеканал НТВ.

«С прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий проектов "ДНК" и "Звезды сошлись", Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолета в Московской области», — говорится в сообщении телеканала.

По данным МЧС, самолет летел с аэродрома Мячково в Раменском районе в Рыбинск. По предварительной версии, причиной крушения стала неисправность двигателей. После удара о землю самолет вспыхнул и полностью сгорел.

Московское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».