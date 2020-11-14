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Эксперты перечислили ядовитые продукты на каждой кухне

Источник:
Роскачество
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Фото: Fir0002 / GFDL 1.2

Эксперты Роскачества перечислили десять потенциально ядовитых продуктов, которые можно найти практически на любой кухне, исследование опубликовано в сайте ведомства. В частности, в список попали грибы, редька, некоторые распространенные ягоды и даже обычная картошка.

Так, картошка опасна при неправильном созревании клубней — в этом случае в ней вырабатывается ядовитый солонин. Внешне опасный плод отличается наличием зеленых участков. Яд разрушается только при температуре свыше 250 градусов Цельсия, употребление в пищу соланина может вызвать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации.

Грибы могут представлять опасность, даже если он съедобный. В частности, перезревших грибах образовываются токсичные вещества, продукты разложения белков, которые могут провоцировать отравление. Эксперты также отмечают, что если грибы собраны в загрязненном месте, то в плодах будут присутствовать все токсичные соединения.

Косточки вишни содержит амигдалин. Если разгрызть, прожевать или как-то по-другому повредить косточку, человек подвергнет организм воздействию цианистого водорода — цианида. Он также содержится в абрикосе, риск отравления может возникнуть уже при приеме 20–40 граммов продукта, опасной считается доза в 50-60 граммов ядер.

Редька содержит ядовитое вещество гликозид. Употребление в пищу большого количества редьки может вызвать боль в области печени или головокружение. Семена яблок также могут быть потенциально опасны. Дело в том, что они содержат синильную кислоту. В яблочном семени содержится около 0,4 миллиграммов цианида.

Популярный в качестве приправы мускатный орех содержит психоактивное вещество — миристицин. Химический компонент вызывает галлюциногенное, стимулирующее действие на центральную нервную систему. Опасным считается суточная доза в 10 граммов мускатного ореха, поэтому с продуктом нужно быть внимательным.

В любой фасоли содержится фитогемагглютинин, напоминает Роскачество. Это вещество повышает проницаемость клеточных мембран, в результате чего в них могут проникать вредные вещества и даже яды. Еще одна опасность — ягоды бузины. Недозревшие плоды содержат синильную кислоту, поэтому есть допустимо только полностью созревшие ягоды.

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