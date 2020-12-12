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Samsung выпустит смартфон Galaxy M12 с огромной автономностью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Samsung

Компания Samsung выпустит новый смартфон Galaxy M12, который отличается огромной автономностью.

За автономность Samsung Galaxy M12 отвечает рекордная батарейка на 7000 мАч, зарядка которой будет осуществляться через порт Type-C. Такого аккумулятора может хватить на две недели активного использования.

Смартфон оснащен чипсетом Exynos 850, базовая версия аппарата получит 3 ГБ оперативной памяти. По данным инсайдеров, в бенчмарке Geekbench 5 Galaxy M12 набирает 178 баллов в одноядерном тесте и 1025 баллов в многоядерном, пишет Gizmochina.

Диагональ дисплея составит 6,5 дюйма при разрешении HD+. Экран Galaxy M12 получит вырез для фронтальной камеры. Также телефон планируется оснастить современной камерой из четырех модулей.

По данным инсайдеров, смартфон с рекордной автономностью выйдет в начале 2021 года. Однако точная цена и старт продаж Samsung Galaxy M12 пока остаются неизвестными.

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Топ комментариев

лачинов

Богат нынешний год на потери. Столько хороших людей ушло ...

klinok74

вы не внимательны.взорвалась бомба приманка в результате никто не пострадал,а когда подошли сотрудники...

-Керя-

Да здравствует Российская экономика самая непонятная экономика в мире

лачинов

Просто беда с этими оборотнями. Ну ведь не бывает так, что служил столько лет верой и правдой и уже дойдя...

great_america

Смешно когда группа олигархов говорит о честной конкуренции.