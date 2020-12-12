Samsung выпустит смартфон Galaxy M12 с огромной автономностью

Компания Samsung выпустит новый смартфон Galaxy M12, который отличается огромной автономностью.

За автономность Samsung Galaxy M12 отвечает рекордная батарейка на 7000 мАч, зарядка которой будет осуществляться через порт Type-C. Такого аккумулятора может хватить на две недели активного использования.

Смартфон оснащен чипсетом Exynos 850, базовая версия аппарата получит 3 ГБ оперативной памяти. По данным инсайдеров, в бенчмарке Geekbench 5 Galaxy M12 набирает 178 баллов в одноядерном тесте и 1025 баллов в многоядерном, пишет Gizmochina.

Диагональ дисплея составит 6,5 дюйма при разрешении HD+. Экран Galaxy M12 получит вырез для фронтальной камеры. Также телефон планируется оснастить современной камерой из четырех модулей.

По данным инсайдеров, смартфон с рекордной автономностью выйдет в начале 2021 года. Однако точная цена и старт продаж Samsung Galaxy M12 пока остаются неизвестными.