Германия выставила России ультиматум по Навальному

Германия сможет рассмотреть вопрос о передаче личных данных Алексея Навального лишь после того, как в России будет начато официальное расследование преступления, заявил представитель Минюста ФРГ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ответ Берлина на запросы Генпрокуратуры РФ свидетельствует о нежелании немецкой стороны сотрудничать в прояснении обстоятельств инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным.

По оценке российского МИД, Германия сознательно затягивает удовлетворение запросов российской стороны, прикрываясь надуманными предлогами. Захарова подчеркнула, что Москва рассчитывает на выполнение Берлином своих международно-правовых обязательств.

В частности, Москву интересует химический состав вещества, которое, как утверждают в Германии, нашли в организме россиянина. Токсикологи бундесвера якобы определили, что этим веществом был боевой яд «Новичок».

Оппозиционер 20 августа потерял сознание на борту самолета Томск — Москва, его экстренно госпитализировали в Омске. Через два дня Навального перевели на лечение в Берлин, в знаменитую клинику «Шарите».

Политик около трех недель он оставался в коме, но в начале сентября пришел в себя, а 23 сентября его выписали из больницы. После инцидента ЕС ввел санкции против ряда высокопоставленных российских чиновников, однако Москва отрицает все обвинения.