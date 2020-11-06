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Евросоюз ввел персональные санкции против Лукашенко

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Европейский союз расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список президента республики Александра Лукашенко. Соответствующий документ утвержден Советом ЕС и опубликован в официальном журнале Евросоюза.

«Ввиду серьезности ситуации в Белоруссии, принимая во внимания продолжающиеся репрессии против представителей гражданского общества и активистов оппозиции Александр Лукашенко и 14 других физических лиц включены в санкционный список ЕС», — говорится в документе.

В «черном списке» — сын президента и его помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко, руководитель администрации президента Игорь Сергеенко, глава КГБ Иван Тертель, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Ограничительные меры стали продолжением санкций ЕС в отношении представителей белорусских властей, которые были введены 2 октября 2020 года. Основанием стали «фальсификация выборов и нарушение прав человека в стране».

На первом этапе Александра Лукашенко в списке не было. После обновления в нем теперь около 50 официальных лиц страны. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страны Евросоюза.

Тема: Выборы президента Белоруссии
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Топ комментариев

xarakire

Значит, есть, что скрывать, если такой закон приняли. Следующий закон будет, что все депутаты из Единой...

лачинов

Эвона как. Что то какой то мерзостью запахло. И кто же автор этого законопроекта интересно?

great_america

И переименовать должность президента в должность фараона.

senik

«Кит напал на американских туристок. »—-/—-/—-Даже китов достали американцы.

Иркут 69

Как кто? Сам фигурант. Эти клишасы - рядовые исполнители...