Евросоюз ввел персональные санкции против Лукашенко

Европейский союз расширил санкции против Белоруссии, включив в санкционный список президента республики Александра Лукашенко. Соответствующий документ утвержден Советом ЕС и опубликован в официальном журнале Евросоюза.

«Ввиду серьезности ситуации в Белоруссии, принимая во внимания продолжающиеся репрессии против представителей гражданского общества и активистов оппозиции Александр Лукашенко и 14 других физических лиц включены в санкционный список ЕС», — говорится в документе.

В «черном списке» — сын президента и его помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко, руководитель администрации президента Игорь Сергеенко, глава КГБ Иван Тертель, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт.

Ограничительные меры стали продолжением санкций ЕС в отношении представителей белорусских властей, которые были введены 2 октября 2020 года. Основанием стали «фальсификация выборов и нарушение прав человека в стране».

На первом этапе Александра Лукашенко в списке не было. После обновления в нем теперь около 50 официальных лиц страны. Санкции предполагают заморозку активов и запрет на поездки в страны Евросоюза.