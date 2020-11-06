Байден обогнал Трампа в ключевом штате

Кандидат от демократов на выборах президента США Джо Байден выбился в лидеры голосования в одном из ключевых штатов — Пенсильвании, где долгое время по количеству собранных голосов первенствовал действующий глава государства Дональд Трамп.

Пенсильвания считается ключевым штатом для кандидатов, так как победа в нем принесет сразу 20 голосов выборщиков. Сейчас Джо Байден лидирует с 253 голосами выборщиков, у Дональда Трампа — 214, передает CNN.

Для победы на выборах президента США необходимо 270 голосов выборщиков. Победа в Пенсильвании гарантирует господину Байдену пост президента США, подсчет в остальных «колеблющихся» штатах США уже не будет иметь значение, отмечают эксперты.

На данный момент Джо Байдена в Пенсильвании 3 295 304 голосов (49,4%), у Дональда Трампа — 3 289 717 (49,3%). Преимущество Байдена в ключевом штате составляет всего 5587 голосов, при этом подсчет продолжается, неучтенными остаются голоса избирателей, присланные по почте.

Выборы в США прошли 3 ноября. Подсчет голосов сейчас продолжается в семи штатах, в остальных он завершен. Штаб Дональда Трампа ранее подал иски из-за подсчетов голосов в Пенсильвании, Джорджии, Мичигане, требуя полного пересчета.