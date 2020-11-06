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Создан компьютерный чип нового поколения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © EPFL

Компьютерную микросхему нового поколения разработали швейцарские инженеры, она объединяет две функции — хранения и обработки данных. Это позволит создать более быстрые и компактные устройства.

Энергоэффективность компьютерных микросхем ограничивалась используемой в настоящее время архитектурой фон Неймана, в которой обработка и хранение данных выполняются в двух отдельных блоках.

В результате данные должны постоянно передаваться между двумя устройствами, что требует значительного количества времени и энергии. Исследователям впервые удалось создать единую архитектуру, которая сочетает логические операции с функцией памяти, пишет Nature.

Микросхема изготовлена из сульфида молибдена MoS2 — двумерного материала, состоящего из слоя толщиной всего в три атома. Ученые создали на его основе микросхему на полевых транзисторах с плавающим затвором.

Исследователи подчеркивают, что способность таких схем выполнять две функции аналогична тому, как работает человеческий мозг, где нейроны участвуют как в хранении воспоминаний, так и в проведении мысленных вычислений.

Открытие делает реальным создание более мощных и энергоэффективных электронных устройств с компактным размером. При этом ученые намерены продолжить эксперименты с изготовлением микросхем из других материалов.

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xarakire

Значит, есть, что скрывать, если такой закон приняли. Следующий закон будет, что все депутаты из Единой...

лачинов

Эвона как. Что то какой то мерзостью запахло. И кто же автор этого законопроекта интересно?

great_america

И переименовать должность президента в должность фараона.

senik

«Кит напал на американских туристок. »—-/—-/—-Даже китов достали американцы.

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